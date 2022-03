Rouen. D'importants moyens mobilisés pour un incendie chez Sénalia

Il est 12 h 50, vendredi 4 mars, lorsque l'incendie se déclare chez Sénalia à Rouen, dans le silo de la Presqu'ïle Elie.

"Le sinistre est survenu lors des opérations de transilage de blé entre deux silos", explique l'entreprise spécialisée dans l'import et l'export de céréales. Quinze engins et 63 pompiers, dont des équipes spécialisées dans les risques technologiques, sont rapidement intervenus pour lutter contre les flammes qui se trouvaient à une vingtaine de mètres de hauteur, sur un convoyeur. Peu avant 15 h, le foyer principal a été éteint. Les pompiers ont ensuite procédé à des reconnaissances sur les différents silos pour "faire une levée de doute sur une éventuelle propagation de l'incendie", précise le Service départemental d'incendie et de secours. Ils ont pu quitter le site vers 15 h 45.

Une reprise d'activité lundi

Sénalia précise que l'incendie est dû à "un incident mécanique sur un convoyeur situé à l'extérieur de l'installation" ce qui a entraîné l'arrêt des opérations. Une trentaine de personnes a été évacuée sans qu'il n'y ait de blessé.

"Les services techniques travaillent désormais à la reprise de l'activité pour le lundi 7 mars", précise encore l'entreprise.