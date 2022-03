Place du commerce. Trois nouvelles enseignes à Caen et son agglo

Beauté des sens, A l'eau Beauty et L'Fée des ongles, trois enseignes au même endroit !Situé 11 rue d'Ifs à Fleury-sur-Orne, l'institut de beauté a ouvert fin 2021.

Il s'agit d'une première expérience dans le commerce et en institut pour Laurine Dubois, Laurine Attis et Léa Bébin, les trois responsables de ces nouvelles enseignes. Réunir à la même adresse les soins de beauté, d'esthétique et les soins ongulaires, il fallait y penser !