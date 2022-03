Rouen. Playoffs : les Dragons rêvent de finale

Quel regard portez-vous sur cette saison des Dragons ?

Je suis un peu mitigé. On a perdu des points contre des équipes qui vont faire des relégations, ce sont des points qui nous manquent à la fin pour être sûrs de finir 2e. On aurait pu jouer un peu plus la première place. Mais après, je suis aussi satisfait du parcours en CHL, la ligue des champions de hockey sur glace (NDLR : Les Dragons ont atteint les quarts de finale de la compétition européenne). On a fait beaucoup de matchs, on revenait de coupe d'Europe, le groupe était un peu émoussé et les émotions n'étaient pas les mêmes.

Cette année, les brûleurs de Loups de Grenoble sont les bêtes noires des Dragons. Faut-il aussi se méfier d'Angers ?

Grenoble a monté une très belle équipe. On a eu nos opportunités face à eux (ndlr : les Dragons ont remporté un match sur les trois rencontres). Nous n'avons pas été très adroits devant leur cage sur le dernier match. Ils sont complets partout avec des joueurs d'expérience, qui peuvent faire la différence individuellement. Angers a une bonne équipe défensive et le secteur offensif est plus homogène. Tactiquement, ils sont bien en place.

Cette saison a elle aussi été perturbée par la Covid-19 avec des matchs en retard. Vous venez d'enchaîner quatre matchs en cinq jours, comment se porte le groupe physiquement ?

Pour nous, ça ne change rien. On sait qu'on a quatre matchs donc peu importe l'ordre. Le plus compliqué à gérer, c'était la répétition proche des matchs. Vers la fin de saison, on a fait davantage de récupération. Nous ne nous sommes pas beaucoup entraînés.

C'est vrai qu'on a eu plus de 60 matchs entre la coupe d'Europe, la coupe de France, les matchs amicaux et la saison régulière. Mais tout le monde attend les playoffs. Les joueurs sont très excités de les commencer.

Après deux ans d'absence, les playoffs font leur retour.

Quelles sont les ambitions des Dragons pour ces phases finales ?

D'aller le plus loin possible dans la compétition. On a montré en coupe d'Europe que nous étions capables de faire de belles choses.

La CHL a été une belle répétition avant les playoffs. Défensivement, on a un bel équilibre avec notre gardien et nos défenseurs. Si on veut remporter un titre, il va falloir être très solide défensivement. Offensivement, on a moins de buteurs que les années précédentes.

Nous arrivons à nous créer des opportunités mais nous devrons être un peu plus productifs dans ce secteur. L'objectif est d'atteindre la finale mais ça va être très disputé dès les quarts. On va tomber contre Angers sur les demi-finales et tous nos matchs contre eux ont été très serrés. Notre effectif n'est pas complet, on a des blessés. Il va falloir gérer ça. Il faudra éviter le maximum de blessures mais ça, on ne peut pas le contrôler.

2021, c'était l'année du 16e titre.

2022 sera-t-elle celle du 17e ?

On souhaite toujours rajouter un trophée pour le club. On sait qu'à chaque fois, ce sont des combats difficiles.

Grenoble aura l'avantage de la glace. Il faudra savoir gagner à l'extérieur.