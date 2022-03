Penly. Nucléaire : le débat public sur les EPR attendra

Le débat public sur le projet de construction de deux réacteurs EPR à Penly ne pourra avoir lieu que dans la continuité d'une "concertation nationale" plus large sur "le système énergétique de demain", a jugé, jeudi 3 mars, la Commission nationale du débat public (CNDP).

Un premier débat plus large

"La CNDP a décidé que ce projet [d'EPR] sera soumis à un débat public qui devra s'inscrire dans la continuité de la concertation nationale sur le système énergétique de demain", a-t-elle conclu dans un compte rendu publié jeudi 3 mars de sa séance tenue la veille. "Par conséquent, le calendrier de ce débat public sera adapté afin que le public ait connaissance des premiers enseignements de la concertation nationale sur le système énergétique", a-t-elle indiqué.

L'autorité indépendante assure avoir reçu du Premier ministre Jean Castex l'engagement que cette "concertation nationale" - au périmètre donc beaucoup plus large que la question des seuls EPR - "serait ouverte dès la fin du printemps 2022".

"Il serait peu compréhensible pour le public de débattre du programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires d'EDF avant d'avoir débattu des grandes orientations de la politique énergétique nationale", souligne la CNDP.

EDF avait saisi la commission le 11 février pour son projet de construire deux nouveaux réacteurs EPR à Penly. Cette saisine faisait suite à l'annonce du président Emmanuel Macron, qui veut construire six nouveaux réacteurs EPR en France, avec des études sur huit de plus. Le seul réacteur en construction actuellement est celui de Flamanville (Manche), très en retard. EDF avait proposé de construire les nouveaux EPR par paires sur trois sites : d'abord à Penly (Seine-Maritime), près de Dieppe, puis à Gravelines (Nord) et enfin à Bugey (Ain) ou bien Tricastin (Drôme). "Les décisions concernant ces projets de réacteurs nucléaires ne sont pas prises, à ce jour, dans la mesure où ils devront obtenir des autorisations d'exploitation, dont la demande ne peut intervenir avant la conclusion du débat public", souligne encore la CNDP.

Avec AFP