Flers. Journée de dépistage des maladies rénales au centre hospitalier Monod

Une journée d'information et de dépistage des maladies du rein sera organisée mardi 8 mars dans le Hall du centre hospitalier de Flers (Orne).

"Ce dépistage est particulièrement important, car la maladie rénale se développe sans symptôme particulier, et généralement on s'en rend compte alors que la maladie est déjà très développée", expliquent Brigitte Gohier et Rachel Lebatard, les deux infirmières de dialyse à Flers, qui organisent cette journée de dépistage et d'information.

Leurs conseils : avoir une alimentation équilibrée, avoir une activité physique, arrêter de fumer, ne pas manger trop salé.