Guerre en Ukraine. La ville de Saint-Lô organise une collecte de dons

Des appels aux dons sont actuellement organisés, la plupart du temps dans les mairies, pour venir en aide aux Ukrainiens qui fuient l'avancée des troupes russes dans leur pays.

C'est le cas à Saint-Lô. Vêtements, produits d'hygiène de puériculture, médicaments, fournitures médicales, matériel électrique comme des lampes frontales y sont donc acceptés. Les dons se multiplient et les donateurs sont solidaires avec le peuple Ukrainien et rapportent le souvenir que la Manche a aussi été le théâtre de la guerre, de l'effroi des bombes, de la peur et du deuil. Écoutez ces réactions de quelques donateurs rencontrés en mairie de Saint-Lô.

Dons en faveur de l'Ukriane Impossible de lire le son.

C'est la Croix Rouge ou la protection civile qui seront ensuite à la manœuvre pour trier et diriger ces dons. En parallèle, des rassemblements en signe de soutien au peuple Ukrainien sont organisés, ce vendredi 4 mars à 19 heures devant l'hôtel de ville de Saint-Lô par exemple, ce sera aussi le cas le lendemain à 12 heures devant l'hôtel de ville de Granville.