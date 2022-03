Bandes dessinées. "Hôtel Atlantico", le troisième volet de "New Cherbourg Stories"

Le troisième tome de la série New Cherbourg Stories, intitulé Hôtel Atlantico, est sorti mercredi 2 mars, aux éditions Casterman. Un travail de longue haleine, de dix mois, sept jours sur sept, pour le dessinateur Romuald Reutimann, qui signe avec le scénariste Pierre Gabus. Les lecteurs retrouveront les agents Côme et Pacôme Glacère qui tentent cette fois de résoudre un trafic de faux papiers à l'Hôtel Atlantique, dans la ville de New Cherbourg.

Un travail de recherches historiques

Romuald Reutimann a commencé par un travail de recherches historiques sur la fonction de ce bâtiment dans les années 20-30. "Les compagnies maritimes étaient responsables de leurs passagers, c'est-à-dire que si [ces derniers] n'étaient pas suffisamment bien portants, c'était à la charge des compagnies de les ramener, mais ça coûtait très cher. Donc elles ont créé l'Hôtel Atlantique, où l'on accueillait des migrants, on les soignait, il y avait une petite quarantaine avant de reprendre le bateau vers les Amériques", détaille Romuald Reutimann. La cour Marie, la rue de l'Alma, le Boulevard Schumann, la Voie de la Liberté, la gendarmerie… Les Cherbourgeois reconnaîtront sans difficulté des rues et bâtiments actuels de leur ville, dans une ambiance d'antan, sous le trait de crayon de Romuald Reutimann. "Le principe de New Cherbourg [dépeint] le Cherbourg d'aujourd'hui, avec un maquillage années 30 et une esthétique urbaine américaine", confie le dessinateur qui souhaite, pour les deux prochains volets, avec Pierre Gabus, fouiller l'histoire et la personnalité des personnages…

Il est possible d'acheter les illustrations de Romuald Reutimann directement via le site internet de l'association New Cherbourg Stories ou au magasin Creart, à Tourlaville.