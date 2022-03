Le Havre. Le long périple du vidéaste Vad Him pour revenir de Russie

La guerre en Ukraine a des conséquences pour les voyageurs. Depuis dimanche 27 février, l'Union européenne a fermé son espace aérien aux avions et compagnies aériennes russes. Parallèlement, la plupart des compagnies européennes, dont Air France, ont suspendu la desserte et le survol de la Russie. Les Français qui s'y trouvent vont donc devoir trouver un autre moyen pour retrouver leur pays.

Ils ont appris les bombardements

dans le train

C'est le cas de Vad Him, vidéaste indépendant de 32 ans installé au Havre. Le jeune homme, qui a des origines russes, voyage régulièrement en Russie pour alimenter sa chaîne de vidéos consacrées à ce pays. Ce spécialiste de l'exploration urbaine devait séjourner avec des amis à Vorkouta, au nord du cercle polaire arctique.

"Cette ville a la particularité d'être figée dans le temps au niveau de l'architecture soviétique, avec des conditions climatiques extrêmes. L'hiver dure huit mois et la nuit tombe à 16 heures." Pour atteindre cette ancienne cité minière, deux jours de train sont nécessaires.

"Et c'est à l'aller, dans le train, que l'on a appris que des premiers bombardements avaient eu lieu en Ukraine", poursuit le Havrais.

Un détour par la Finlande

Après quelques jours de tournage, le groupe apprend ce week-end que les liaisons aériennes se compliquent. "Les nouvelles empirant, entre l'inquiétude de nos proches et ce que l'on entend dans les médias, nous avons décidé de rentrer plus tôt." Pour cela, impossible de prendre l'avion, le Havrais va devoir passer par la Finlande. Il achève ce mercredi 2 mars un premier trajet de 48 heures de train entre Vorkouta et Saint-Pétersbourg. "Je ne peux pas prendre le train de Saint-Pétersbourg pour Helsinki car je ne suis ni Russe, ni Finlandais. C'est interdit pour les étrangers." Vad Him va donc devoir rouler plusieurs centaines de kilomètres jusqu'à la capitale finlandaise, grâce à un proche de sa compagne qui leur servira de chauffeur. Restera ensuite à trouver un avion pour rejoindre la France.

Vad Him (deuxième en partant de la droite) est en Russie avec d'autres photographes et vidéaste, Mikhail Proskalov, Daniil le Russe et Ksenia Hound. - Vad Him

"Là, on se sent en sécurité car la Russie n'est pas attaquée, donc on n'a pas ce sentiment d'être en guerre", indique le Havrais à bord du train pour Saint-Pétersbourg. Mais avec ses camarades, eux aussi d'origine russe, ils s'interrogent toutefois sur l'avenir du pays : "Quelle réputation aura la Russie dans le futur ? Quel avenir, avec les sanctions économiques ? Les relations diplomatiques vont être encore plus compliquées. On s'inquiète à ce sujet".