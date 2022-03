Rouen. D'ici 2023, moins de publicité dans la Métropole

Au total, 71 communes de la Métropole Rouen Normandie sont concernées par le Règlement local de publicité intercommunal (RLPI). Le document doit permettre d'encadrer la publicité, les enseignes et les pré-enseignes visibles depuis les voies publiques. Après un point d'étape mardi 1er mars, les objectifs affichés par la Métropole sont clairs : il faut, globalement, moins de publicité dans l'espace public pour mieux coller aux enjeux de préservation du cadre de vie et l'exigence environnementale.

Ainsi, avec ce Règlement local de publicité intercommunal, la Métropole entend imposer un cadre plus restrictif que la réglementation nationale en vigueur, dictée par le RNP, Règlement national de publicité.

Des zones déjà identifiées

Un premier recensement fait état de 1 300 affichages publicitaires dans la Métropole. "Il y a des endroits où l'on sait qu'il y a une concentration de publicité", selon Djoudé Merabet, vice-président de la Métropole. C'est le cas de "la rive gauche de Rouen, Amfreville-la-Mi-Voie, Tourville-la-Rivière ou encore Caudebec-en-Caux, des communes où l'offre commerciale est importante", poursuit le vice-président. Plus généralement, les entrées de cœur d'agglomération et les axes à proximité des zones commerciales sont les secteurs à "dépolluer".

Au contraire, des périmètres de l'agglomération sont protégés par la loi et échappent déjà à la publicité. "Le cœur historique de Rouen ou la Boucle de Roumare par exemple", d'après Djoudé Merabet, sont des secteurs dits sauvegardés et encadrés par le Code de l'urbanisme.

Une concertation publique a été lancée via la plateforme internet de participation citoyenne Jeparticipe et se poursuit jusqu'à la fin de l'année 2022, avant le vote et l'adoption du texte à la fin de l'année 2023.