Granville. Vaccinus III, le roi carnaval a été brûlé !

Après l'annulation du carnaval de Granville par les organisateurs le 15 janvier dernier pour cause de crise sanitaire, les grands événements comme les cavalcades, bataille géante de confettis et autres concerts, n'ont pu avoir lieu. Pourtant, ce week-end, du vendredi 25 au dimanche 27 février, plusieurs groupes déguisés de costumes colorés ont animé les rues du centre-ville et les bars jusqu'en soirée pour montrer que l'esprit carnaval résistait à tout ! Enfin, sa Majesté Vaccinus III, roi de la dose nationale, des bars à passes et du carnaval masqué, a été brûlé comme le veut la tradition ce mardi 1er mars.

Le comité d'organisation a d'ores et déjà donné rendez-vous du 17 au 21 février 2023, pour la 149e édition du Carnaval.