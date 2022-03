Fécamp. Covid-19 : à l'hôpital, les règles de visite s'assouplissent

Les modalités de visites évoluent, au Centre hospitalier intercommunal du pays des Hautes Falaises, à Fécamp.

Depuis le mardi 1er mars, il est de nouveau possible de se rendre au chevet d'un proche dans les différents services de soin, dans la limite de deux visiteurs par patient simultanément. En maternité, les visites sont limitées au deuxième parent et à la fratrie du nouveau-né. En pédiatrie, seuls les deux parents et la fratrie sont autorisés.

Ces modalités ne sont valables que pour les personnes ayant un pass sanitaire valide.

La visite reste interdite à toute personne positive ou cas contact à la Covid-19 ou symptomatique.