Lessay. Les restes d'un corps d'un soldat allemand retrouvés 78 ans après

"Une émouvante découverte", décrit la maire de Lessay Stéphanie Maubé. Les restes d'un corps d'un soldat allemand ont été exhumés jeudi 24 février, sur la parcelle d'un champ de la commune. Des ossements et des accessoires, comme des bottes, ont ainsi été retrouvés à 3 mètres sous terre, à la suite des indications d'un agriculteur à la retraite, âgé de 90 ans, habitant aujourd'hui Cérences. À l'âge de 11 ans, il avait participé à l'inhumation de ce corps dans un trou de bombe. Il a tenu à révéler l'endroit de la sépulture pour la mémoire et le respect de ce soldat. Les mairies de Vesly et de Lessay ont collaboré à cette action. Un travail historique va être mené pour tenter d'identifier ce soldat. "Ce jeune homme allemand est mort loin de chez lui, peut-être seul, dans un champ inconnu, enterré de manière anonyme par des fermiers locaux, réagit Stéphanie Maubé. Il y a un vrai travail de mémoire et de respect à mener."

Les restes du corps de ce soldat sont pour l'instant judiciarisés et donc sous la direction du procureur de la république de Coutances.

Dans le trou creusé à la pelleteuse, cinq obus ont également été identifiés et déminés.

Des recherches vont être entamées pour retrouver l'identité du soldat. - Mairie Lessay