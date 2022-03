Athis-de-l'Orne. Pour maintenir une référente des familles, l'Ehpad Le Sacré-Cœur en appelle au mécénat

Après l'Ehpad-bashing suscité par la publication du livre Les fossoyeurs, de Victor Castanet, qui a notamment mis en cause l'enseigne d'Ehpad Orpéa, l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes Le Sacré-Cœur, à Athis-de-l'Orne, veut pérenniser un poste de référente des familles.

L'Ehpad privé à but non lucratif a mis ce poste en place depuis un an, véritable interface pour répondre à toutes les sollicitations des proches des quatre-vingt-dix résidents. Mais à la fin de ce mois de mars, le financement de ce poste, qui était assuré par la Fondation de France, sera supprimé.

Le Sacré-Cœur lance donc un appel à toutes les entreprises de la région qui pourraient faire du mécénat pour financer une partie de ce poste dans le cadre de leurs actions sociales. "Il faut trente mille euros et il y a urgence", explique Julie Moussard, la directrice adjointe de l'établissement.

C'est lors du confinement imposé par la crise de la Covid-19 que Marion Esnouf a commencé à s'occuper individuellement des résidents de l'établissement, pour les aider notamment lors des visioconférences avec leur famille.

De la Covid-19 à la volonté

de pérenniser un poste

Depuis, Marion œuvre à l'intégration des familles dans l'accompagnement de leurs proches au sein de l'établissement, "pour que l'aidant familial garde un rôle, un lien social. Ça se fait de façon personnalisée, en toute transparence", explique la référente des familles. C'est un accompagnement personnalisé pour dédramatiser l'entrée en Ehpad, l'impression, chaque lundi, des nouvelles envoyées par les familles sur un site web dédié, ainsi que la création d'une gazette distribuée aux résidents et à leur famille, une épicerie pour permettre aux résidents de garder de l'autonomie via des achats plaisir, l'accompagnement des résidents chez le médecin ou le kiné, ou encore la réponse à toute demande inopinée. La jeune femme porte aussi le projet d'une cuisine ergonomique où les résidents et leur famille pourront préparer ensemble le repas qui sera ensuite partagé.

Pour l'heure, déjà une entreprise a répondu favorablement à l'appel à mécénat.

Pratique. Les entreprises qui souhaiteraient participer à cette action de mécénat peuvent contacter l'Ehpad Sacré-Cœur au 02 33 66 40 47.