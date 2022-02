Martinvast. JO 2024 : Pierre Le Goupil nommé chef de piste du concours complet

"C'est un immense honneur. Je suis enthousiaste à l'idée de commencer", confiait Pierre Le Goupil lundi 28 février. Originaire de Martinvast et habitant à Sideville, il a été nommé par la Fédération équestre internationale (FEI) chef de piste du concours complet pour les Jeux Olympiques 2024, à Paris. Agé de 59 ans, ce passionné a été cavalier de haut niveau jusque dans les années 1990, avant de concevoir et de réaliser des parcours d'obstacles, d'abord le Grand Complet à la ferme de Carneville en 1995, qui a accueilli des épreuves de Coupe du monde, puis au Haras du Pin, dans l'Orne, dès 2010. Son terrain de jeu prend place désormais au sein du parc du Château de Versailles. Sa mission : "Imaginer ce qui va correspondre à l'idéal, à la quintessence de ce qu'on peut retirer d'un site pareil, pour avoir une épreuve qui soit plaisante pour les cavaliers, suffisamment sélective, sûre autant que possible, et agréable à regarder", détaille Pierre Le Goupil qui, une fois que le tracé sera défini, devra commencer à travailler sur la conception des obstacles.

En 2024, il fêtera ses 29 ans de carrière en tant que chef de piste.