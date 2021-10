Viva la Mamma, une satire si juste

Même si cette farce de Gaetano Donizetti date de 1827, la caricature du monde du spectacle et de l’ego surdimentionné des artistes, sonne toujours aussi juste. Sous le titre Viva la Mamma ! Opéra making of, Karine Van Hercke et François de Carpentries ont créé une nouvelle mise en scène. Travestissement et bouffonnerie participent à cette œuvre loufoque. Le livret est de Donizetti d’après une comédie d’Antonio Simone Sografi. L’intrigue se situe dans un théâtre de Lodi en pleine répétition d’un opéra. Le compositeur Biscroma Strappaviscere donne ses conseils à la prima donna, tandis que le primo uomo, puis la seconda donna, et enfin le ténor allemand se lamentent. Ils ont chacun le sentiment qu’on ne leur accorde aucune importante. Ce spectacle est aussi proposé en version familiale le 30 novembre.



Pratique. Viva la Mamma, vendredi 2 décembre à 20h, dimanche 4, 16h. Opéra de Rouen, Résa. 0810 811 116.