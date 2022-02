Lonrai. Quatre-vingts ans après, la rafle du Vel d'Hiv théâtralisée, pour ne pas oublier

Alors que l'actualité belliqueuse du moment ravive sans doute les heures les plus sombres de notre histoire chez les plus anciens, en juillet prochain, ce sera le 80e anniversaire de la rafle du Vel D'Hiv. Les 16 et 17 juillet 1942, a eu lieu la plus massive arrestation de juifs pratiquée en France durant la Seconde Guerre mondiale, avec l'aide de neuf mille policiers et gendarmes français. Treize mille personnes, dont un tiers d'enfants, ont été arrêtées avant d'être envoyées à Auschwitz. Moins d'une centaine en reviendront…

Pour rendre hommage et transmettre l'histoire, vendredi 4 mars à 20 h 30, à la salle de l'Éclat à Lonrai, près d'Alençon, l'association Vive la Résistance propose le spectacle Une nuit d'été 1942 . "Il avait été présenté au festival off d'Avignon l'an dernier, mais il a également été joué au Mémorial de la Shoah", explique Christophe Bayard, président de "Vive la Résistance.