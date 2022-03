Rouen. Gospel pour 100 voix : un grand élan d'amour !

C'est désormais une habitude, tous les deux ans, dans le cadre de sa tournée française. Gospel pour 100 voix marque une étape à Rouen. Jean-Baptiste Guyon, créateur, producteur et co-directeur artistique de cet ensemble monumental, nous annonce le programme.

Qu'est ce qui fait l'originalité du Gospel ?

C'est une formation qui se distingue par son format exceptionnel mais aussi par ses ambitions. Lorsque nous avions organisé notre première chorale de gospel monumentale en 1998, pour célébrer les 150 ans de l'abolition de l'esclavage, nous n'imaginions pas alors l'ampleur que cela prendrait. Le style gospel était alors absolument sous-représenté en France, alors qu'il est partie intégrante de la culture noire-américaine. Notre ambition a été de briser ces barrières, de sortir aussi le gospel des églises, et d'aller à la rencontre de tous. Mais c'est aussi bien plus que de la musique gospel, car la danse fait partie intégrante du spectacle. Absolument tous les morceaux sont accompagnés de chorégraphies ! La danse est désormais indissociable du chant. C'est devenu notre marque de fabrique.

Quel est le répertoire choisi ?

The tour of peace est conçu comme un voyage dans le temps et dans l'espace. On remonte aux origines du gospel avec son créateur, le bluesman Thomas Dorsey, en 1932. Gospel signifie god speaks : littéralement "la parole d'évangile". Son histoire est intimement liée au culte. Mais ses racines sont anciennes. Il puise aussi dans le répertoire du Negro Spiritual. Au cours du spectacle, on s'approche petit à petit du gospel très contemporain, tel qu'il se joue toujours dans les églises américaines, mais on découvre aussi un répertoire très populaire, arrangé façon gospel. Même si l'influence nord-américaine est flagrante, on invite aussi nos spectateurs pour un tour du monde qui passe du Brésil aux pays d'Afrique : tous les pays dans lesquels le gospel vit et continue d'évoluer en se nourrissant des différentes cultures. Les costumes et les danses viennent illustrer ce tour du monde musical : danses africaines, hip-hop ou encore samba !

Comment faites-vous un tel casting ?

Dans l'équipe, nous sommes 130, dont 100 sur scène, toutes confessions, tous horizons confondus. C'est la preuve vivante que la diversité est une richesse ! Tous les deux ans, le spectacle change et le casting est en grande partie renouvelé, de manière à conserver intacte l'énergie du groupe, car le spectacle exige une forme physique exceptionnelle ! Parmi nos chanteurs, certains se sont illustrés dans l'émission The Voice, mais nos interprètes sont surtout recrutés en fonction de leurs compétences vocales, chorégraphiques, de leur ferveur et leur charisme et de leur esprit de groupe. Tout cela contribue à faire de ce spectacle un grand bain d'émotions partagées !

Pratique. Samedi 5 mars à 20 h 30 au Zénith de Rouen. 19 à 89 €. premierrang.trium.fr