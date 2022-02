Ukraine. Des rassemblements pour la paix annoncés au Havre

Plusieurs rassemblements sont annoncés pour la paix, au Havre, au lendemain du déclenchement d'une guerre en Ukraine par la Russie.

Dès ce vendredi 25 février à 19 heures, plusieurs partis politiques appellent à "un rassemblement pacifique et citoyen" ouvert à tous dans les jardins de l'hôtel de ville, pour la paix et en soutien au peuple ukrainien. Les citoyens sont invités à "affirmer leur attachement collectif à la paix, au respect des règles internationales et à la défense des droits humains". Ce rassemblement a été relayé par le parti socialiste, aux côtés d'Europe Ecologie Les Verts, Génération écologie et des radicaux de gauche.

Le parti communiste du Havre relaye quant à lui un appel du Mouvement pour la paix, avec un rassemblement prévu samedi 26 février, à 15h30, là encore dans les jardins de l'hôtel de ville.

Dans ces jardins se trouve le mémorial "Souviens-toi", qui honore les disparus de la Seconde guerre mondiale, ainsi que deux oiseaux dédiés à la Résistance et aux victimes de la déportation.