Alençon. La foire Ornexpo va explorer la planète Mars

Après une année sans foire en raison de la Covid-19, Ornexpo reprend sa place dans le calendrier. La Foire d'Alençon se déroulera du mercredi 2 au lundi 7 mars. L'événement accueillera le public et les exposants sur 6 500 m2, pour six jours de festivités et de commerce : des vins à la gastronomie, de l'ameublement au jardin, des loisirs de plein air à l'habitat, sans oublier le bien-être, pour prendre soin de soi.

La tête dans les étoiles

Quelques mois seulement après le retour sur Terre du Normand Thomas Pesquet, en partenariat avec la Cité de l'espace de Toulouse, deux expositions seront présentées aux visiteurs. La première, intitulée De la Terre aux étoiles, est une découverte immersive. Cinq îlots thématiques centrés sur l'homme, l'exploration de l'espace et l'astronomie, présenteront des objets spatiaux réels et inédits tels que des lanceurs, satellites, scaphandres et même des souvenirs des voyages de célèbres astronautes, ou des pièces des stations orbitales. La seconde exposition, Explore Mars, participative et sensorielle, invitera les visiteurs à découvrir l'univers de la Planète rouge en se livrant à des expériences et proposera même des maquettes de rovers à taille réelle. Un ensemble d'ateliers autour des expositions sera proposé tous les jours, en accès libre, par un animateur de la Cité de l'espace, pour révéler au public tous les secrets de la science et de l'espace.

Invités de marque

Des invités de marque sont attendus : samedi 5 mars, Michel Chevalet, journaliste scientifique passionné et bien connu du grand public, viendra partager ses anecdotes. Dimanche 6 mars, le parc des expositions accueillera Diane Leyre, Miss France 2022. Pour compléter le programme, une exposition en briques Lego présentera des pièces collectors autour du thème de l'espace, l'association Zone 61 proposera des graffs spécialement créés pour cette édition spatiale et Planet'Ciné projettera quelques pépites sur le thème de l'espace : le documentaire Dans les yeux de Thomas Pesquet, Le Voyage dans la lune de Georges Méliès et le court-métrage Sidéral présenté en compétition au Festival de Cannes 2021.

Pratique. Nouveauté cette année, l'espace restauration s'articulera autour d'une cour centrale spécialement aménagée. Snacking chaud ou froid, crêperie, aligot, bar à lait et fromages ou gourmandises sucrées : plusieurs propositions culinaires permettront aux visiteurs de faire une pause gourmande entre deux achats.