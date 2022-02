Présidentielle 2022. Peu de parrainages accordés par les élus de l'Orne

Le couperet va tomber dans tout juste une semaine, le vendredi 4 mars, pour les candidats à l'élection présidentielle qui n'auraient pas encore réussi à collecter leurs cinq cents parrainages… Dans le département de l'Orne, seulement une centaine d'élus : maires, élus territoriaux et parlementaires, sur plus de quatre cents, ont pour l'instant parrainé l'un des candidats.

Si dans ce département rural, largement orienté à droite, c'est sans surprise Valérie Pécresse qui obtient le plus grand nombre de parrainages (33), les deux candidats qui en obtiennent ensuite le plus (9) sont François Asselineau et Nicolas Dupont-Aignan. Emmanuel Macron (toujours pas déclaré candidat) n'en obtient pour l'instant que 7, devant Nathalie Arthaud et Jean Lassalle (6), Anne Hidalgo et Éric Zemmour (5), Gaspard Koenig et Marine Le Pen (4), Philippe Poutou et Christiane Taubira (3), Hélène Thouy (2). Eric-Régis Fiorille, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Miguet et Fabien Roussel, quant à eux, n'ont recueilli qu'un parrainage.