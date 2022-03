Argentan. Le cheval mis à l'honneur à l'occasion du retour de la Fête de la Normandie

Après une année blanche à cause de la crise sanitaire, le Fête de la Normandie fait son grand retour à Argentan. Les samedi 12 et dimanche 13 mars, une centaine d'éleveurs et d'artisans seront présents champ de foire et hall du champ de foire pour mettre en avant les savoir-faire normands. Cette huitième édition met à l'honneur le cheval. Un secteur conséquent dans la région, puisqu'il génère plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Dans les 4 000 mètres carrés d'espace couvert, producteurs, éleveurs, artistes ou encore maréchaux-ferrants tiendront des stands. "C'est l'occasion d'avoir un échange avec le public", explique François Delauney, coordinateur de l'événement.

Détail du programme

Cavaliers en scène

Dans la "carrière" au centre du champ de foire, les races normandes avaient l'habitude d'évoluer pour montrer leur savoir-faire. Les organisateurs ont décidé de créer un vrai programme de spectacles et démonstrations équestres avec des passionnés de la Normandie. Toute la journée, se succéderont les cavaliers et leurs montures dans des démonstrations commentées et des spectacles en musique (gratuits, gradins couverts).

11 heures : Cobs normands, Percherons et Ânes normands, démonstration de chevaux montés et d'attelages.

12 heures : Dextre des Isabelles, spectacle du théâtre équestre de la Pommeraye (Calvados).

14 heures : Chevaliers, spectacle de l'association L'Art en Cavale (Seine-Maritime) en partenariat avec l'Association de prévoyance santé.

15 heures : Travail de la herse, démonstration de chevaux de trait.

15 h 30 : Dextre des Isabelles, spectacle du théâtre équestre de la Pommeraye (Calvados).

16 heures : Monte, dressage et attelage de tradition, démonstration du Haras du pin (Orne).

16 h 30 : Cobs normands, Percherons et Ânes normands, démonstration de chevaux montés et d'attelages

Baptêmes équestres

Le club de la Cravache d'Argentan entraîne toute l'année les passionnés de sports équestres. Si vous n'êtes jamais monté sur un cheval ou si vous avez peu d'occasions de le faire, vous pouvez vous initier avec des professionnels (1 € la séance avec accompagnement).

La ville en calèche

Chaque après-midi, des éleveurs de chevaux de trait vous emmènent en balade pour découvrir Argentan autrement (14 heures-17 heures, gratuit).

Les ânes de Normandie

Les trois races asines présentes historiquement dans la région sont mises à l'honneur par les éleveurs : l'âne normand, l'âne du Cotentin et l'âne commun. Ils vous emmènent faire un tour dans leurs attelages adaptés à ces races (gratuit).

Les chevaux de Normandie

Seize beaux spécimens des races Cob Normand et Percheron sont sélectionnés et préparés par les éleveurs normands pour représenter la tradition régionale des chevaux de trait.

Les métiers du cheval

Les organismes de formation et professionnels de Normandie vous initient et vous renseignent sur les métiers du cheval. Sur le parking devant le hall du champ de foire, le CFA de Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche) présente le travail du maréchal-ferrant, de la forge au ferrage d'un cheval : un métier indispensable pour les professionnels du cheval. Le CFA de Sées (Orne) propose une initiation du travail autour des chevaux : nettoyage, soins, nattage. Les passionnés sont les bienvenus ! Les Vans Barbot, fabricant à Lisieux (Calvados), exposent leur savoir-faire pour transporter les chevaux en toute sécurité.

Dans le hall, la MFR de Vimoutiers (Orne) fait découvrir ses formations et notamment à la course, pour devenir cavalier d'entraînement, avec un cheval mécanique. Anna Kozlovskaya, sellière à Exmes et professeur à l'Institut français du cheval et de l'équitation du Haras du Pin, initie et présente son métier du travail du cuir.

Le cheval normand en cartes postales

L'Association philatélique argentanaise a sélectionné des cartes postales qui illustrent l'histoire de l'élevage en Normandie.

Brasserie normande

Comme pour la filière bovine laitière, la filière équine ne pourrait continuer si des animaux n'étaient pas valorisés pour leur viande. Depuis plusieurs années, les éleveurs présents sur l'événement souhaitent aborder cette thématique, qui peut paraître sensible à certains mais qui est une réalité professionnelle. Avec la disparition des boucheries chevalines, les éleveurs ont la crainte de voir disparaître une partie de leurs revenus. C'est pourquoi les organisateurs ont souhaité proposer, symboliquement, un plat à base de viande de cheval, un mijoté de cheval au cidre, parmi tous les plats de la brasserie.

Le Festival de l'élevage normand

Premier concours de vaches de race Normande de la région avec 130 animaux, répartis dans 12 sections. Depuis plusieurs années et grâce à la Ville d'Argentan, la qualité d'accueil du concours s'est améliorée pour devenir une référence régionale. L'objectif de ce concours est aussi de rassembler, une fois dans l'année, le maximum d'élevages du département pour créer du lien. En 10 ans, le nombre d'élevage présents a doublé pour arriver à plus de 30 cette année, tout en limitant le nombre de vache par élevage (six maximum cette année).

Samedi :

13 h 30-19 heures, jugement des sections.

Dimanche :

10 heures-12 heures, challenge du jeune présentateur.

15 h 30-16 h 30, prix spéciaux et grande championne 2020.

Une vie de Normande

Avec l'aide des professeurs et élèves du Lycée agricole de Sées, découvrez la vie d'une vache de race Normande, de la naissance à la préparation du concours dans un espace pédagogique pour toute la famille. L'établissement propose également un bar à cidre et jus de pomme produits au lycée, à déguster frais ou chaud, et un jeu pour gagner des produits.

11 h 30 : tonte et brossage d'une vache.

12 heures : buvée des veaux.

15 heures : ostéopathie bovine (dimanche).

16 heures : traite de la vache.

16 h 30 : buvée des veaux.

17 heures : tirage au sort du jeu concours.

"C'est bin histouère de bavasseu un p'tit qua"

Bernard Desgrippes est un passionné du parler normand de région de Domfront, au point d'avoir écrit un recueil en cinq volumes sur Le vocabulaire normand du bocage Domfrontais. Depuis 20 ans, il a aussi la volonté de rappeler ou de faire découvrir ce parler au plus grand nombre en proposant chaque semaine un texte patoisant souvent drôle. Les organisateurs ont sélectionné 12 de ses chroniques parmi les plus de 1 000 pour illustrer ce parler et les visiteurs pourront échanger avec ce spécialiste qui aime transmettre sa passion.

Les P'tits Chefs

Dix ateliers de cuisine pour les enfants proposés par les chefs de la MFR de Trun/Argentan (11 h 30, 12 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 – gratuit, six élèves, inscription sur place)

La Normandie à la carte

Connaissez-vous bien la Normandie ? C'est l'occasion de réviser ou découvrir la région à travers des cartes géantes de 4 x 2 m créées spécialement pour la Fête de la Normandie, en partenariat avec le Crédit Agricole de Normandie.

Dédicaces Normandes

La librairie Demeyere propose une sélection d'ouvrages sur la Normandie : romans, récits, histoire, pratique… L'espace de Dédicaces normandes permet de rencontrer les auteurs normands : JB Djian, Nadine Mousselet (uniquement dimanche), Bernard Desgrippes, Hervé Patrice.

Forum de l'Emploi

Depuis 2019, les organisateurs ont initié avec Argentan Intercom et Pôle emploi un rendez-vous de recrutement des entreprises locales qui a très bien fonctionné. Samedi, Pôle emploi et 25 entreprises locales proposeront environ 200 offres à pourvoir immédiatement ou dans l'année.

Dimanche, les organismes de formation aux métiers de bouche et de la restauration de l'Orne proposent des ateliers et des démonstrations. Ces métiers, déjà en tension avant la pandémie, ont de gros besoins de recrutements. C'est l'occasion pour les visiteurs de tester leurs aptitudes et leurs qualités pour ces métiers :

- Parcours du serveur par Le Lycée Flora Tristan de La Ferté Macé.

- Ateliers cuisine par 3IFA d'Alençon.

- Ateliers cocktail par l'Infrep de Mortagne au Perche.

- Ateliers et démonstrations de cuisine par la MFR d'Argentan.