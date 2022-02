Le Havre. Exercice attentat : le quartier des Docks bouclé, la piscine Les Bains fermée

Que les habitants ne s'inquiètent pas à la vue d'importants moyens de secours.

Jeudi 24 février, un exercice de sécurité civile est organisé au Havre. Il s'agira d'une manœuvre inter-services qui aura lieu dans l'enceinte du Carré des Docks. Cet entraînement portant sur une thématique "attentat" impliquera les services de la police nationale, dont le RAID, le service départemental d'incendie et de secours, le SAMU et le parquet du Havre. Plusieurs rues seront totalement ou partiellement interdites à la circulation et au stationnement du mercredi 23 février à 20 heures jusqu'au jeudi 24 février à 19 heures.

• rue Aviateur-Guérin

• rue Eudier (entre la rue Aviateur-Guérin et la rue Molière)

• rue Robert-Fulton (entre la rue Aviateur-Guérin et la rue Molière)

• rue Prony (entre la rue Aviateur-Guérin et la place Caillard)

Le quai de la Réunion sera également fermé aux piétons aux mêmes horaires. En outre, le complexe aquatique Les Bains des Docks sera fermé le 24 février.