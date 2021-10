L'école d'architecture de Darnétal, à l’écoute du territoire

Les élèves de l’Ecole d’architecture, basée à Darnétal, ne demandent, assurément qu’à marcher sur les traces de Pierre Chirol. Ces futurs architectes sont formés dans l’ancienne usine Lucien Fromage. L’Ecole a posé ses valises en 1984 dans cette ancienne filature réhabilitée. Cette particularité architecturale a laissé son empreinte dans la formation qui y est dispensée.

“Notre école s’inscrit dans son territoire et l’histoire de ce territoire lui donne sa coloration particulière”, explique Fabienne Fendrich, la directrice. La région est marquée par l’industrialisation et tout ce patrimoine industriel qui a dû évoluer mais s’est aussi transformé souvent en friche. “On pose aux élèves cette question de la reconversion. Le rôle de l’architecte est aussi de “fabriquer” de l’architecture à partir de l’existant.” Ce terreau propice, a motivé la création d’un Master unique en France, celui du Diagnostic et réhabilitation des architectures du quotidien (DRAQ).