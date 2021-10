Clinique Saint-Hilaire : une équipe au coeur de l’urgence pour soigner l'infarctus

On en sait quelque chose à la Clinique Saint-Hilaire de Rouen : selon le palmarès du “Point”, l’établissement se situe à la 10e place au niveau national des établissements privés pour son traitement de l’infarctus du myocarde.

Mettre l’accent sur la prévention

Concrètement que se passe-t-il ? Des plaques de graisse se déposent dans les artères qui alimentent le muscle cardiaque. Lorsqu’un bouchon se forme, la circulation du sang est bloqué, une partie du coeur n’est alors plus irriguée. C’est l’infarctus. Les douleurs qui l’annoncent sont généralement très spécifiques : “Le patient ressent une douleur thoracique, a mal au bras gauche et aussi à la mâchoire” indiquent les infirmières travaillant aux urgences et aux soins cardiologiques intensifs de la clinique. “Si la douleur est brève – entre 4 et 5 minutes – il faut aller voir rapidement son médecin traitant sans pour autant se rendre aux urgences. Si elle persiste, il faut absolument appeler le SAMU”, explique le docteur Berland, cardiologue interventionnel. Une simple prise de sang permet de détecter la troponine, une enzyme présente en cas d’infarctus.

Une fois aux urgences, le patient peut être admis au bloc quinze minutes plus tard. C’est à ce moment qu’interviennent les cardiologues interventionnels, en pratiquant l’angioplastie. A l’aide d’un cathéter, passant par l’artère fémorale, ils remontent jusqu’au muscle cardiaque. Un petit ballonnet y est introduit et est gonflé là où l’artère est rétrécie pour faciliter la pose d’un stent, une sorte de ressort grillagé qui maintient l’ouverture et permet au sang de passer.

Aujourd’hui, l’accent est mis sur la prévention. “Le nombre d’infarctus diminue car on diagnostique de plus en plus le problème en amont et nous pouvons intervenir avant que l’infarctus ne survienne.”

Pratique. En cas de douleurs, contacter le Centre de douleur Thoracique et du service d’urgence cardiologique, tél. 02 35 08 66 10.