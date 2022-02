Cherbourg-en-Cotentin. Covid-19 : le centre de vaccination Salle Montécot ferme ses portes

Après la réunion de la "cellule de veille Covid" lundi 21 février pour aborder l'évolution de la crise sanitaire, la ville de Cherbourg-en-Cotentin a annoncé fermer un des deux centres de vaccination à la Covid-19, situé Salle Montécot, place des Justes. Une décision prise en raison de la faible affluence dans l'établissement géré par le Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC).

Pour autant, le virus circule toujours. "Si on note une décroissance, nous avons toujours, à ce jour, une soixantaine de patients hospitalisés au Centre hospitalier public du Cotentin, dont une forte proportion de personnes âgées, souligne Benoît Arrivé, maire de la Ville. Il est donc important de rester prudent et de maintenir les gestes barrières, notamment le port du masque dans les lieux clos." En conséquence, seul le centre de vaccination situé à la salle des fêtes, place Centrale, et géré par la Ville reste ouvert les mercredis et les vendredis de 12 heures à 18 heures et le samedi de 9 heures à 16 heures. Il est possible de venir sans rendez-vous.