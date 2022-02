Hockey sur glace. Après un début de match prometteur, les Drakkars renversés à Brest

Après leur défaite contre Tours jeudi 17 février (2-3 en prolongations), les Drakkars se devaient de rebondir pour qu'Epinal, leur futur adversaire, ne recolle pas au classement. Un projet bien embarqué, mais les 20 dernières minutes du match ont ruiné tout le travail réalisé auparavant (4-3).

Le match

Dominateurs en début de rencontre, les Caennais n'ont pourtant pas su ouvrir le score (0-0, 20'). Ils y sont cependant parvenus dans une 2e période plus équilibrée. Et plutôt deux fois qu'une, grâce à Félix Chamberland (0-1, 26' et 0-2, 27' et 40').

Jaroslav Prosvic a même réussi à donner 3 buts d'avance au HCC (0-3, 42'). Les hôtes ont cependant sonné la révolte, dans un premier temps Kubalik et Tremblay (1-3, 43' et 2-3, 46'). Mais à quelques instants de la fin du match, il restait un but d'écart et les hôtes ont sorti Blazek. A raison, puisque immédiatement après, Avenel est allé chercher la prolongation (3-3, 60'), durant laquelle les Albatros ont fait la différence grâce à Virtala (4-3, 64').

La fiche

Brest-Caen : 4-3 (0-0, 0-2, 3-1. Prl. : 1-0). 1 100 spectateurs.

Brest. Buts : T. Kubalik (42'58, ass. F. Drolet et G. Avenel), M. Tremblay (45'57, ass. M. Henderson et G. Gibert), G. Avenel (59'24, ass. T. Kubalik, sans gardien), M. Virtala (63'19, ass. M. Tremblay et M. Henderson) ; pénalités : 6' ; entraîneur : Claude Deveze.

Caen. Buts : F. Chamberland (25'03, ass. K. Leborgne et K. Lorcher), F. Chamberland (26'55, ass. P.-A. Devin et M. Virtanen), J. Prosvic (41'05, ass. Y. Salve et K. Leborgne) ; pénalités : 6' ; entraîneur : Luc Chauvel.

Prochain rendez-vous

Les Caennais enchaîneront par la réception tout aussi importante d'Epinal, quatrième du classement, mardi 22 février à 20 h.