Caen. Les Vikings arrachent un point à Nice après un gros retour

Cinq jours après un derby logiquement perdu contre Cherbourg (24-29), les joueurs de Roch Bedos ont arraché un match nul à Nice (28-28), ce qui leur permet de rester dans la première moitié de la Proligue. Après un bon départ (3-5, 9e minute), les Caennais ont souffert tout le reste de la première mi-temps à cause d'une défense friable, où Alan Santos n'a pas été à la fête (17-11, 30e minute). Juste après la pause, les Vikings ont trouvé la force de combler immédiatement ce débours grâce à cette même défense et l'entrée de Justin Portat dans les cages (18-20, 40e minute). Plus offensifs de part et d'autre, Niçois comme Caennais ont semblé capables de faire le break, sans pour autant le réussir (25-25, 49e minute). Mais, dans une fin de rencontre très nerveuse, les deux attaques se sont montrées indisciplinées, comme sur la dernière, stérile, des Provençaux (28-28, 60e minute).

Les Caennais essaieront de remporter leur première victoire de 2022 lors de la réception de la lanterne rouge, Angers, vendredi 25 février à 20 h 30.