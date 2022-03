Orne. Du Chevain, jusqu'à l'ONU…

Nostalgie estivale

"La baignade, mon meilleur souvenir d'enfance"

"Je me rappelle tous les étés au Chevain quand j'étais gamin. Des étés sans fin, au bord de la rivière La Sarthe, dans laquelle on se baignait avec des copains, en amont d'Alençon. C'était des endroits calmes, silencieux, sauvages. Ça se passait bien, l'eau était bien propre, nous étions plusieurs à nous baigner et personne n'a jamais attrapé de maladie !

J'espère que c'est encore autorisé d'aller y nager ! La qualité de l'eau doit sans doute être encore assez bonne ?"

Filmographie d'Erik Frétel

"L'un de mes films diffusé

à l'ONU, à New-York"

L'Ornais a réalisé plusieurs moyens-métrages, toujours sur des thèmes liés à l'écologie, dans lesquels l'humour facilite la compréhension et la limpidité du message. Citons Heula, ça chauffe, Pesticide mon amour, Vélotopia. L'une de ses productions a été diffusée à l'ONU, à New-York. Une autre a participé à convaincre des parlementaires de voter l'interdiction de l'usage des pesticides pour combattre les herbes folles dans les communes.

Étonnantes neurosciences

"Les explications données par les scientifiques m'ont épaté"

Erik Frétel a été très surpris par les explications, données par les neurologues, sur l'inaction de l'homme face à une situation pourtant toujours davantage dramatique. "Le cortex du cerveau réfléchit, analyse, il sait que le réchauffement climatique va avoir des conséquences désastreuses. Mais le striatum, qui donne la force de survie à l'espèce humaine, nous pousse à consommer toujours davantage. Il faudrait que le cortex arrive à raisonner le striatum pour espérer pouvoir sauver le futur."

Élection présidentielle

"Tous les candidats ont mis

du vert dans leur programme"

"Tant qu'on me dira qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat pour augmenter le pouvoir de consommer des ressources, pour moi, c'est du flan. Je ne vais pas me faire d'amis, mais c'est une catastrophe pour l'environnement. Au XIXe siècle, une famille de Français moyens possédait quatre cents objets dans sa maison. Aujourd'hui, il y en a dix mille ! Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir tout ce bazar ? Est-ce que ça nous rend vraiment plus heureux ? "