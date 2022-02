Loisirs. Initiez-vous au sport extrême avec le Caen BMX Indoor

Le BMX, très populaire dans le monde, est en forte progression en France. Ce sport extrême qui nous vient de Californie a séduit le coordinateur événement du Caen BMX Indoor, Pierre-Louis Saillet, à l'âge de 10 ans. L'association "Caen Bmx", qui est aujourd'hui un des clubs phares du BMX de la région Normandie, présente sa 12e édition du "Caen Bmx Indoor" lors du week-end des 19 et 20 février. Au programme, deux jours de compétitions internationales de courses sur piste (manche de Coupe du Monde de course de roller), des figures au sol avec des pilotes venus du monde entier (délégations anglaise et hollandaise).

Les pilotes des différentes nations représentées doivent marquer des points dans l'objectif d'envoyer le plus de pilotes possible aux prochains Jeux Olympiques. Les spectateurs assisteront à des sauts et figures aériennes, ainsi qu'à des animations et initiations aux sports urbains.

Le programme sportif des 2 jours de compétitions internationales Impossible de lire le son.

Initiation au "BMX" et aux différents sports urbains

Des démonstrations de figures et saut de sports urbains vont être présentées durant le salon. Vous allez pouvoir découvrir les différents sports urbains dont le BMX. Un stand vous sera dédié, vous allez pouvoir apprendre et pratiquer des figures en BMX, avec des associations locales et notamment celle de "Caen BMX" basé à Fleury-sur-Orne.

Trois chiffres à retenir : 6 000 spectateurs, 1 600 pilotes et 3 500 tonnes de sable.

Un rendez-vous spectaculaire, de quoi en prendre plein les yeux, avec des animations avec des démonstrations des sports urbains du moment : skate, roller, graff, diabolo, breakdance et encore plein d'autres.

Pratique. Restauration sur place. Pass vaccinal et masque obligatoires.