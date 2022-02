[Rencontre] Orne. Il soutient Éric Zemmour : "Ça va prendre de l'ampleur"

Oscar Piloquet est originaire du Perche, où sa famille est établie depuis plusieurs générations. "Mes parents sont plutôt proches des idées d'Emmanuel Macron, j'ai de la famille à gauche", souligne l'étudiant en école de commerce à Paris. Âgé de 23 ans, lui est politiquement à droite. En 2017, il a voté pour François Fillon. Mais depuis février 2021, il est de ces jeunes qui soutiennent la candidature d'Éric Zemmour : "Chez LR dans l'Orne, il y a des gens de qualité, mais le parti en lui-même est néfaste, compromis avec Macron. LR soutient Valérie Pécresse qui est la candidate des villes. Quant au RN, il est en déliquescence, incapable de proposer une alternative. Comment vivre dans l'Orne quand on a 20 ou 30 ans, avec une absence de perspectives ?"

Référent de génération Z

Oscar Piloquet avait déjà publié pour L'Incorrect, magazine de tendance conservatrice et identitaire fondé par des proches de Marion Maréchal. Il est désormais le référent de Génération Z dans l'Orne, mouvement des jeunes qui soutiennent Éric Zemmour, "par fidélité pour mes racines, je m'engage dans un contexte où il y a un manque de renouvellement du personnel politique. Le mouvement d'Éric Zemmour, c'est rajeunir les idées. Les questions de ruralité, de l'agriculture, du patrimoine rural, ce sont les enjeux principaux qui m'animent. La droite de gouvernement ne répond plus du tout aux problématiques urgentes. À mon avis, on a besoin d'une forme de radicalité. L'enjeu est de s'opposer à LREM, mais aussi d'être force de proposition."

Son candidat, seul rassembleur

À mi-février, ils sont une trentaine de jeunes Ornais de 16 à 30 ans "issus de familles d'agriculteurs, d'ouvrier ou de chefs d'entreprise" à revendiquer une quarantaine d'actions de tractage sur les marchés et de collage d'affiches. "Ce n'est pas un fan-club", explique Oscar Piloquet, qui compte bien s'investir à long terme, d'abord pour l'élection présidentielle, puis pour les législatives, aussi en réaction au taux d'abstention record lors des scrutins départementaux et régionaux. "Le RN en est ressorti meurtri, avec des résultats qui ont faibli par rapport à 2015." Un engagement "malgré les pressions familiales, professionnelles que ça peut représenter. Mais selon moi, Éric Zemmour est le seul capable de rassembler un bloc d'opposition face à Emmanuel Macron : il parle aux Républicains, il parle largement au RN, mais surtout il parle aux abstentionnistes, aux Gilets jaunes, et à beaucoup de personnes qui ne se reconnaissent plus dans la gauche. Je pense que ça va prendre de l'ampleur."