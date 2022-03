[Enquête]. Ces Ornais brillent sur les réseaux sociaux

Avec l'aide de la Mission locale de Mortagne-au-Perche, Maxence Ruffin est en train de concrétiser la chaîne YouTube dont il rêvait.

Maxence Ruffin a 19 ans, il habite Nocé. Son baccalauréat en poche, il a vu ses ambitions de Licence en arts du spectacle à Paris freinées par la Covid-19. Il a alors fait un service civique d'un an au club de foot de Mortagne-au-Perche et, depuis qu'il a fini, il n'a plus qu'une idée en tête : concrétiser la chaîne YouTube à laquelle il rêve depuis qu'il est collégien. "Je suis né avec YouTube", confirme le jeune adulte. "Et pour m'aider, je me suis rapproché du Groupement de créateurs de la Mission locale de Mortagne."

"On aide dans la méthodologie tous ceux qui ont un rêve, un projet d'avenir, sur les différentes étapes, pour se poser les bonnes questions", explique Nathalie Davoust, qui chapeaute le groupe de jeunes.

Concrétiser sa chaîne YouTube

"J'ai grandi dans ma tête, parce qu'au début, j'étais juste là comme un enfant avec son rêve d'être sur Internet. Maintenant, je n'ai plus qu'à lancer la machine et voir ce que ça donne", explique Maxence. Son idée est partie de rien. "Je n'avais pas de matériel, juste ma console de jeux, mais grâce à la Fondation Agir contre l'exclusion, j'ai eu un PC en dotation, j'ai pu créer ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch. C'est une appli de streaming, donc de diffusion en direct de jeux ou de quoi que ce soit. Moi, ce serait pour publier sur les jeux vidéo, sur les sports, et sur la musique. Je suis déjà parrainé par Hasch 24, un rappeur avec qui j'ai travaillé sur une animation musicale pour le centre d'animation culturelle La Corne d'Or, à Randonnai."

La première vidéo en ligne

Maxence a terminé sa première vidéo la veille de cette interview. "Il faut proposer du bon contenu, une bonne vidéo attirante, un bon titre, c'est plein de détails. On a cinq secondes pour convaincre, sinon le viewer zappe sur autre chose", explique le jeune homme. Il a conscience d'être à un moment crucial de son projet, même si pour l'instant, il n'envisage ça que comme une passion. "J'ai regardé les débouchés économiques qu'il peut y avoir en fonction du nombre de vues, mais pour l'instant, je ne me concentre pas là-dessus. C'est très compliqué au début de se donner une visibilité", constate-t-il.

Mais Maxence n'en démord pas, il fait ça par passion, "pour me donner du plaisir et en donner à ceux qui vont me regarder", espère-t-il. "C'est le plus gros projet de ma jeune vie, je ne saurai pas qui est derrière son écran, mais je serai content si je peux permettre à des personnes de sourire un peu." Parallèlement à sa passion, Maxence s'oriente vers un BP-Jeps, dans l'animation socioculturelle avec les enfants, ce sera sans doute au mois d'avril.