Il avait renoncé à l'étoile de Bessèges pour des "raisons personnelles", après sa 5e place au Grand Prix d'ouverture de la Marseillaise, le 30 janvier dernier. Un peu plus de 15 jours plus tard, le Manchois Benoît Cosnefroy reprend la compétition, mercredi 16 février. Pendant quatre jours, il sera l'un des leaders de l'équipe AG2R Citroën et l'un des outsiders sur le tour d'Andalousie.