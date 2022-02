Musique. Jenifer reçoit les insignes de chevalier de l'Ordre des arts et des lettres

Jenifer a été récompensée, lundi 14 février, pour ses 20 ans de carrière du titre de chevalier de l'Ordre des arts et des lettres par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

J'ai eu la joie de remettre aujourd'hui les insignes de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres à @JeniferOfficiel !



Cette distinction vient saluer 20 ans de carrière et sa contribution au rayonnement de la chanson française dans le monde.#VivreLaCulture ! pic.twitter.com/HcSEZFWi3B — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) February 14, 2022

C'est un beau cadeau pour une année qui s'annonce faste pour Jenifer. Même si elle ne participe pas à The Voice, nous la reverrons très bientôt avec un nouvel album, son neuvième. Elle l'annonce pop et poétique, parlant beaucoup d'elle-même et de ses sentiments.

Pour enregistrer ses nouvelles chansons, la chanteuse a décidé de traverser la Manche et de se rendre en Angleterre, à Londres, dans des studios qui ont une histoire, afin de suivre les pas de grandes stars de la chanson.