Orne. En janvier, dix accidents sur les routes du département

Lundi 10 février, la préfecture de l'Orne a publié le bilan de l'accidentologie du mois de janvier 2022 dans ce département. On y dénombre dix accidents, qui ont fait un mort et neuf blessés. En décembre 2021, le bilan était de quatorze accidents, causant quatre morts et quinze blessés.

Dans le département de l'Orne durant le mois de janvier, les forces de l'ordre ont procédé à 6 841 contrôles d'alcoolémie, dont 74 se sont révélés positifs, mais aussi à 360 contrôles ciblés de stupéfiants, dont 70 étaient positifs. Au total, 259 verbalisations ont été dressées pour excès de vitesse, 64 pour téléphone au volant, quarante pour non-respect d'un stop, neuf pour franchissement d'une ligne continue, et six pour le non-respect d'un feu rouge.