Caen. Cinq choses à savoir sur le BMX Indoor

Le seul événement de BMX Indoor

en Normandie

Bien que les sports urbains montent en popularité, le Caen BMX Indoor est un des quatre seuls événements français de BMX Indoor, et le seul organisé en Normandie. "C'est le premier événement de BMX Indoor de l'année", précise Rémi Adrix, un des organisateurs d ce festival. L'occasion est donc unique pour découvrir ces pratiques à un tarif accessible. Un élément que l'organisateur a souhaité mettre en avant : "On trouvait ça cher et l'accès à la pratique était compliqué." Près de 1 500 sportifs concourront tout au long du week-end dans les différentes compétitions.

Un avant-goût des Jeux Olympiques

de Paris 2024

Les épreuves de BMX proposées lors du Caen BMX Indoor seront présentes au programme des Jeux Olympiques de Paris 2024. La race, sur piste, l'est depuis 2008, alors que le freestyle a rejoint le programme l'an dernier, à Tokyo. Le breakdance, en démonstration, rejoindra quant à lui le programme à Paris. En plus de ces épreuves, le Salon des sports urbains proposera une diversité d'autres pratiques, telles que le skatecross, le graff ou bien le parkour, pour ne citer qu'elles.

Des initiations pour petits et grands

tout le week-end

En plus de pouvoir voir les riders et les autres sportifs du festival, il sera possible de découvrir et s'initier à ces activités. "Il y aura beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à voir", pointe l'organisateur. Ces découvertes auront lieu dans une partie du parc dans des créneaux horaires et tout au long de la journée : "L'idée, c'est que le sport urbain soit une pratique où une fois qu'on est dedans, on peut pratiquer ce qu'on veut, à n'importe quel moment." Qui plus est, les heures d'ouverture laissent largement le temps de pouvoir découvrir, puisque le festival sera normalement ouvert de 9 heures à 23 heures le samedi et de 8 heures à 18 heures le dimanche.

3 500 tonnes de sable

L'événement ne dure que deux jours mais nécessite de grands aménagements. Afin de pouvoir proposer une piste aux normes au sein du Parc des Expositions, pas moins de 3 500 tonnes de sable seront utilisées. La mise en place dure trois jours et devra être "démontée en seulement un jour". La piste sera installée dans le hall 2 (hall principal), alors que l'espace d'initiation sera dans le hall 1. Le paddock sera quant à lui établi dans le hall 3, où les spectateurs pourront voir les sportifs effectuer les réglages sur leurs équipements.

Restauration assise de nouveau

autorisée

Conformément aux nouvelles directives gouvernementales, la restauration dans les équipements sportifs sera autorisée à partir du 16 février. Avec une petite nuance, précisée par l'organisateur, puisqu'elle ne sera possible qu'assise : "On n'aura pas le droit de manger debout." Une décision défavorable aurait pu mettre en danger l'organisation de cette édition, selon Rémi Adrix : "Si on n'avait pas eu la restauration, je pense qu'on aurait annulé. C'est financièrement un point charnière pour subvenir à tous les besoins de l'événement." Plusieurs stands seront présents pour servir aussi bien les spectateurs que les sportifs tout au long du week-end.

Pratique. Caen BMX Indoor, les 19 et 20 février, parc des expositions de Caen.