Basket (LF2). Dans la difficulté, Mondeville stoppe la crise contre Montbrison

Mondeville a souffert, mais Mondeville a renoué avec le succès. Après un début d'année 2022 à la limite de la catastrophe, les joueuses de Romain Lhermitte ont repris des points face à Montbrison dimanche 13 février, en match en retard (57-52).

Le match

Les Mondevillaises ont pris un départ parfait, pouvant compter sur la réussite à trois points de Louise Bussière (16-0, 6'). Les visiteuses ont réagi par l'adresse longue distance de Diallo (20-13, 10'). Progressivement, les Normandes ont su reprendre leurs distances grâce à leur agressivité défensive (42-24, 21').

Mais les Normandes ont replongé dans leurs travers, notamment dans le secteur offensif. Shenita Landry, pour sa première, a alors permis à Montbrison de recoller et même de passer devant (46-48, 33'). Heureusement, les locales ont fait preuve de sang-froid (52-52, 35') et ont su faire la différence avec Dowdell et Bussière (57-52, 40').

Le flop : se faire reprendre après avoir mené de 18 points

Les Mondevillaises ne sont pas passées très loin de subir la même mésaventure que contre Aulnoye (69-82) la semaine dernière, où elles ont coulé après avoir longtemps mené. En 11 minutes, elles ont perdu leur avance de 18 points pour se retrouver menées de deux points à la 32e minute. Cette fois, elles ont eu le temps de réagir avant la fin de match.

La stat' : 32 %

Les deux équipes ont proposé une vraie guerre des nerfs et un combat psychologique, à défaut d'avoir été très efficaces au tir ce dimanche. Leur adresse résume bien le combat qui a eu lieu sur le parquet, plus qu'aux paniers.

Les réactions

Romain L'Hermitte (entraîneur de l'USO Mondeville) : "Aujourd'hui, on a marqué bien moins de points que dans les derniers matchs. Mais on a gagné le match. La grande difficulté aujourd'hui est de maintenir cette intensité défensive. On a retrouvé nos vertus défensives."

Sarah Ousfar : "C'est sûr qu'on s'est rendu les choses un peu compliquées, mais contrairement au dernier match, on a su relever la tête quand c'était difficile. On s'est re-solidarisées. C'est le point positif de ce match. Ça fait du bien de retrouver la victoire chez nous. Il faut continuer et aller chercher la victoire à la SIG."

La fiche

Mondeville - Montbrison : 57-52 (20-13, 17-11, 9-17, 11-11). 850 spectateurs.

Mondeville : Départ : Ousfar 9, Bouzenna 2, Bussiere 15, Dinga Mbomi 8, Dowdell 8. Banc : Basque 2, Gueye 5, Lanfant, Gomis 8. Non entrée en jeu : Dutat. Entraîneur : Romain L'Hermitte.

Montbrison : Départ : Martinet 10, Legrand 6, Mehadji 3, Holopainen, Favre 3. Banc : Diallo 17, Sissoko 2, Landry 11, Martineau. Non entrée en jeu : Hamaoui. Entraîneur : Corinne Benintendi.

Prochain rendez-vous

Les Mondevillaises essaieront d'enchaîner par un déplacement à Strasbourg-Graffenstaden, actuellement sixième, ce samedi 19 février à 20 heures.