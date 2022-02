Basket (N1M). Caen s'assure la victoire contre le Pôle France et fait une bonne affaire

C'était l'heure du rachat pour les Cébécistes après une fin catastrophique à Lyon (81-78). Tranquillement devant tout au long de la rencontre, les Caennais ont assuré la victoire contre le Pôle France (67-56). Mais une bonne affaire pourrait se profiler pour la deuxième phase suite à la victoire d'Andrézieux et la défaite de Chartres.

Le match

Les Caennais sont partis pied au plancher (9-0, 3'), avant de laisser les Pôlistes se rapprocher (10-7, 5'). Mais sous le travail de Bryson Pope, les locaux ont tranquillement repris leurs distances (22-12, 10'). Les Normands ont par la suite su continuer à faire le trou grâce à un très solide travail défensif, incarné par Séraphin Saumont (37-23, 20').

Après la pause, les Cébécistes ont su continuer leur domination, sans être flamboyants, mais justes dans leur jeu, notamment intérieur (55-37, 30'). Solides en défense en début de dernière période (65-50, 37'), les Caennais ont pu faire tourner leur effectif dans les dernières minutes (67-56, 40').

Le joueur du match : Séraphin Saumont

L'intérieur n'est pas le joueur le plus dans la lumière dans l'équipe. Pourtant, son travail de l'ombre, en défense comme dans le placement, fait beaucoup de bien au CBC. Ce vendredi, en plus de ce travail, il a aussi été en vue en attaque. Ses 10 points et 11 rebonds pour une évaluation de 21 témoignent de sa prestation, conclue par une ovation à sa sortie.

Les réactions

Réaction de Fabrice Courcier Impossible de lire le son.

Réaction de Séraphin Saumont Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Centre Fédéral : 67-56 (22-12, 15-11, 18-14, 12-19). 1 800 spectateurs.

Caen : Départ : Bracy-Davis 13, Thibedore 14, Romain 2, Saumont 10, Diame 4. Banc : Igbanu 7, Noel 2, Pope 14, Ona Embo, Landry, Wiscart Goetz 1. Entraineur : Fabrice Courcier.

Centre Fédéral : Départ : Bouzidi 2, Ajinca 6, Rupert 21, Jacques 4, Hamon-Crespin 9. Banc : Pichard 10, Fibleuil 2, Correa, Logue 2. Non entrés en jeu : Brena-Chemille, Penda. Entraineur : Lamine Kebe.

Prochain rendez-vous

Les Caennais concluront la première phase par un déplacement ô combien important pour la deuxième phase à Mulhouse, le vendredi 18 février à 20 heures.