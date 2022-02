Alençon. Face à la famine, une association se mobilise pour aider les femmes et les enfants afghans

Les témoignages sur la famine sont horribles. "Des mères sont contraintes de vendre certains de leurs enfants pour avoir un peu d'argent pour pouvoir nourrir les autres", témoigne Chela Noori, des larmes dans la voix. Elle reçoit constamment des appels téléphoniques à l'aide. A l'arrivée des Soviétiques, dans les années 80, son père disparu, elle a fui l'Afghanistan pour le Pakistan avec sa mère et sa fratrie, alors qu'elle n'était que jeune enfant.

La mobilisation d'Afghanes de France

Installée dans l'agglomération d'Alençon, après le retour des talibans en 2021, elle a créé l'association Afghanes de France. Cette association envoie de l'argent à des "relais" qui sont sur place, à Kaboul, et qui, au péril de leur vie, achètent huile, farine et riz pour les distribuer aux plus nécessiteuses, dans la plus stricte discrétion… L'association Afghanes de France a déjà réalisé deux distributions de nourriture à Kaboul. La troisième sera organisée lundi 14 février.

Chela Noori témoigne aussi de ces femmes qui rêvaient de pouvoir étudier, travailler, et qui se révoltent contre leurs droits bafoués, manifestant contre la misérable considération dont elles sont victimes, au risque parfois de leur vie, traquées jusque sur Internet et battues à mort par les talibans. "Comment peuvent-ils ainsi s'en prendre aux femmes, ils n'ont pas de mère ?", s'indigne Chela Noori.

30 euros = un mois de nourriture

Avec trente euros, l'association a réussi à nourrir les cinq membres d'une même famille durant un mois. Pour engranger des dons, elle va organiser une soirée de solidarité le samedi 5 mars, à la salle Mazeline à Saint-Germain-du-Corbéis (aux portes d'Alençon), gracieusement mise à disposition, matériel y compris, par la municipalité. Avec le témoignage de Jean-Marie Montali, grand reporter qui a couvert l'Afghanistan durant quinze ans. Avec aussi une vente aux enchères d'œuvres offertes par vingt-et-un artistes locaux, une expo de lycéens d'Alençon, de la musique afghane, et un buffet pour deux cent cinquante personnes, qui est sponsorisé par des industriels et des commerçants.

Pratique. Samedi 5 mars, selon le protocole sanitaire en vigueur : soirée de solidarité pour récolter des fonds pour acheter de la nourriture à Kaboul. Salle Mazeline à Saint-Germain-du-Corbéis, réservation indispensable avant le 28 février au 06 09 32 79 75, 25 euros par personne. Montant de l'adhésion libre à l'association Afghanes de France.