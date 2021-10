C’est Noël chez les Dragons !

Le Challenge de Noël, événement organisé par le Club de hockey amateur de Rouen, est pour le public rouennais un rendez-vous incontournable et une façon pour le club de le remercier pour son soutien indéfectible depuis le début des aventures du club dans l’élite nationale.



Les Dragons restent l’une des équipes phare de la Ligue Magnus de ces deux dernières décennies et s’avèrent être un excellent club formateur ayant fourni une quantité non négligeable d’internationaux à l’équipe de France. L’équipe fête Noël et a invité pour l’occasion Philippe Candeloro. Le célèbre patineur animera et présentera pour l'occasion le spectacle donné par les candelorettes et patinera le temps d'une danse pour la plus grande joie de ses fans. La suite du programme sera consacrée à une confrontation amicale entre les hockeyeurs de Rouen qui se mesureront et se départageront sur quatre épreuves. Entre les exercices de puissance, de vitesse et d’adresse, et la série de pénalties, qui sera le plus fort ? Ce sont les internautes qui ont sélectionné les joueurs qui s’affronteront dans les diverses disciplines.

Pratique. Le Noël des dragons, samedi 17 décembre à partir de 14h30, Patinoire Ile Lacroix, Rouen. Tarif 8 ou 10 €. Réservations au 02 35 88 96 88 .