Rouen. Hockey-sur-glace (Ligue Magnus) : les Dragons de Rouen qualifiés pour la demi-finale !

Sur la glace du Haras d'Angers, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) n'ont pas fait dans le détail vendredi 10 mars 2017 en s'imposant dans le match 6 des quarts de finale de la Saxoprint Ligue Magnus sur le score de 5-1. Ils se qualifient donc pour la demi-finale.

Un bon début de match

Les Rouennais ont complètement maîtrisé ce 6ème match avec notamment une domination aux lancers impressionnante (42 tirs à 12), qui commence avec l'ouverture du score après un peu plus de quatre minutes de jeu par l'ancien de la maison rouennaise Marc-André Thinel d'un lancer plein axe suivi par Matt Hussey à la récupération d'un rebond laissé par Bertein sept minutes plus tard 2-0.

La réduction du score angevine interviendra au buzzer de la fin de ce premier tiers par Maxime lacroix 2-1.

Un 2ème tiers sans faille

Le 2ème tiers sera un modèle de domination pour les Jaunes et Noirs qui ne parviennent à inscrire qu'un seul but par Chad Langlais grâce au portier Angevin qui permet à son équipe de ne pas sombrer 3-1.

Dans l'ultime tiers-temps, c'est le capitaine Patrick Coulombe qui permet aux siens de prendre trois buts d'avance 4-1 avant que Chad Langlais ne conclue la soirée par un dernier but en cage vide 5-1.

Place à Grenoble désormais

Les joueurs de Fabrice Lhenry sont donc qualifiés pour les demi-finales des Playoffs face aux Brûleurs de Loups de Grenoble: Début de la série mardi 14 et mercredi 15 mars 2017 avec les deux premières rencontres sur la glace de Pole Sud puis les matchs 3 et 4 auront lieu sur l'Ile Lacroix samedi 18 et dimanche 19 mars 2017

