Normandie. L'Orne, premier département français autosuffisant en gaz

Bye bye Poutine ! Dans un contexte de tension diplomatique avec la Russie, avec le risque de voir nos approvisionnements en gaz perturbés, l'Orne va être le premier en France à être autosuffisant en gaz.

Après le raccordement de méthaniseurs au réseau gaz de ville à Argentan, un autre projet voit le jour dans le Perche. Après deux ans d'études et d'autorisations (validation en janvier par l'autorité indépendante chargée de garantir le bon fonctionnement des marchés français de l'énergie), les travaux doivent débuter d'ici l'été, pour six millions d'euros, pour une mise en service prévue au second trimestre 2023.

Six méthaniseurs regroupant quatorze fermes de l'Orne, à Courgeon, Saint-Mard-de-Réno, Epperais et Chemilly, ainsi qu'une autre dans la Sarthe, vont générer 150 GWh/an de gaz, de quoi alimenter 12 300 logements. Quarante-neuf kilomètres de tuyaux vont raccorder ces exploitations agricoles à un rebours pour injecter leur biogaz dans le réseau. "En 2030, l'Orne sera autosuffisant sans aller se fournir sur des marchés extérieurs, et en offrant de nouveaux revenus aux agriculteurs", explique Karen Buisson, directrice adjointe de GRDF nord-ouest.

Des opposants à ce projet

Cinq associations de défense de l'environnement avaient appelé à manifester, lors de la présentation de ce projet à Mortagne-au-Perche, jeudi 10 février. "La campagne n'est pas une industrie gazière", "Non aux fermes usines à gaz", pouvait-on lire sur les pancartes d'une cinquantaine de manifestants. "Les animaux vont davantage rester dans les bâtiments, les végétaux que vont manger les méthaniseurs vont prendre de la surface agricole, le prix du foncier va augmenter", expliquait par exemple une agricultrice bio.

Le président de Région Hervé Morin est allé rencontrer les manifestants. "Quelles que soient les fortes économies que l'on réalise, il faudra doubler la production d'électricité d'ici 2050. Il faut trouver des solutions d'énergie décarbonée. Je suis contre l'éolien terrestre dans nos zones touristiques, on n'a pas le relief pour de l'hydroélectricité, on fait déjà pas mal dans la biomasse. L'équation est complexe." Hervé Morin a toutefois souligné qu'il allait être nécessaire d'imposer des contrôles inopinés des méthaniseurs, pour s'assurer que les agriculteurs respectent la réglementation…