Jeux vidéo. Wii Sports est de retour sur la Nintendo Switch !

Le jeu culte Wii Sports est de retour sur Nintendo Switch !

Appelée tout simplement "Nintendo Switch Sports", cette nouvelle version va régaler les nostalgiques de ce jeu culte.

Annoncé le 9 février lors du Nintendo Direct, c'est l'un des nouveaux jeux qui a fait sensation. Nintendo Switch Sports arrivera sur la console de Nintendo dès le 29 avril prochain, avec de nouvelles disciplines. Il y en aura cette fois six au total : tennis, bowling, volley-ball, badminton, escrime chanbara et football. Le golf sera également de retour via une mise à jour gratuite à l'automne. La reconnaissance de mouvements se fera aussi bien en tenant ses joy-cons à la main qu'en en glissant un dans une sangle de jambe, fournie avec la version physique du jeu, pour frapper dans un ballon rond par exemple.

Nintendo Switch Sports proposera un mode multijoueur à quatre personnes en local, et jusqu'à deux en ligne. Une version test sera proposée aux abonnés au service Nintendo Switch Online du 18 au 20 février (inscription à partir du 15 février). Et dernière bonne nouvelle, Nintendo annonce qu'un mode en ligne sera présent pour affronter des joueurs du monde entier.