Rouen. Un an de prison ferme pour des violences conjugales répétées

Cet homme, âgé de 28 ans, a récidivé dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 février, dans l'appartement de la victime, qui l'héberge à Rouen. En effet, la sœur de celle-ci appelle la police pour signaler une agression du prévenu sur sa compagne, qu'il a frappée à la tête à coups de bouteille. Sur place, les policiers trouvent le mis en cause titubant car fortement alcoolisé, vociférant et tenant des propos insultants et menaçants à leur encontre.

Il nie les faits

Placé en garde à vue, il refuse de se soumettre au test de l'éthylomètre avant de nier en bloc les faits reprochés. Mais il explique que, depuis sept mois de vie commune, il lui arrive souvent de s'énerver quand il a bu car il est alors sous l'empire de médicaments psychotropes censés calmer son irritabilité. Lors d'une perquisition menée au domicile de la victime, des trous dans les cloisons de l'appartement sont constatés, dus à des coups de poing donnés dans l'énervement.

Auditionnée, la victime confirme les violences récurrentes de son compagnon et décrit les coups de balai reçus jusqu'à en perdre connaissance. Il lui est octroyé une incapacité temporaire de travail de cinq jours au vu du certificat médical produit. Elle ajoute qu'elle n'était autorisée à aucune sortie et affirme ne plus vouloir revoir son compagnon.

Lors de l'audience, mardi 8 février, le prévenu finit par reconnaître les faits, sans toutefois avoir pris conscience des risques physiques infligés lors des coups. Son casier judiciaire fait déjà état de dix condamnations pour violences et vols. En l'absence de la partie civile, le ministère public note que "le prévenu n'a pas pris conscience de la réalité des faits". La défense soutient que les faits "reprochés ne sont pas établis". Samy Cheval est condamné à 16 mois de détention dont quatre assortis d'un sursis probatoire de deux ans.