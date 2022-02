Votre horoscope signe par signe du mercredi 16 février

BELIER

Aujourd’hui, votre moitié pourrait vous faire quelques reproches. Soyez à l'écoute, plus que jamais !

TAUREAU

Vous êtes tendu et vous ressentez de nouveau des douleurs cervicales ou lombaires. Vous avez du mal à vous relaxer et c'est votre plus gros problème

GEMEAUX

Ne passez pas vos nerfs sur vos proches sinon l'ambiance va se détériorer inéluctablement. Détendez-vous !

CANCER

Ne vous posez pas trop de questions sur vous-même. Ayez confiance en ce que vous faites. Vous n'aurez pas de temps à gaspiller en doutes.

LION

Amis Lion, vos hésitations vous font perdre un temps précieux. Demandez conseil, si cela peut vous aider.

VIERGE

Vous serez plus sociable encore et d'excellente humeur, voilà qui vous ouvre à des nouveautés enrichissantes.

BALANCE

Il y a du défi dans l'air, n'hésitez pas à aller au combat avec vos convictions personnelles.

SCORPION

La familiarité de certains proches vous permet d'apprendre des informations utiles, restez attentif et disponible.

SAGITTAIRE

En cette journée, ouvrez-vous à des souvenirs heureux ayant bercé ou pas votre enfance ou une partie de votre vie.

CAPRICORNE

A la recherche d'une activité professionnelle, très bonne journée pour signer des contrats ou obtenir un entretien important

VERSEAU

Si quelques complications se mettent en travers de votre chemin agissez sans attendre. Plus vous êtes réactif, mieux c'est.

POISSONS

Cette journée sera intense. Vous aurez mille choses à faire et vous ne lâcherez pas prise !