Radio. Normandie Matin en direct du stade Océane au Havre

Tendance Ouest, la radio qui fait bouger la Normandie ! La semaine prochaine, à l'occasion du Tournoi de France de football féminin, qui se déroule au stade Michel d'Ornano de Caen et au stade Océane du Havre du mercredi 16 au mardi 22 février, la première radio indépendante de la région délocalise son antenne.

Le stade Océane a 10 ans

Prenez date : mercredi 16 février, l'équipe de Normandie Matin sera en direct, de 6 heures à 9 heures, de la pelouse du stade Océane, où les joueuses de l'équipe de France affronteront la Finlande le soir même pour leur premier match dans la compétition.

Quelle est la part du football féminin en Normandie ? Existe-t-il encore des freins à la pratique ? Les petites filles et jeunes femmes sont-elles de plus en plus nombreuses dans les clubs et sur les terrains ? Les invités se succéderont au micro de Tendance Ouest.

L'occasion sera aussi donnée de célébrer le 150e anniversaire du Havre Athletic Club et le 10e anniversaire du stade Océane.