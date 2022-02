Musique. Coldplay et Selena Gomez dévoilent le clip de "Let Somebody Go"

Après avoir cartonné avec My Universe, le hit avec le groupe coréen BTS, Coldplay confirme le succès de son dernier album Music of the spheres (album certifié disque d'or en France - soit plus de 50 000 exemplaires vendus). Le groupe mené par Chris Martin a dévoilé le clip de Let Somebody Go, une ballade en duo avec Selena Gomez, qui traite le sujet des ruptures amoureuses.

Ce clip, en noir et blanc, est réalisé par Dave Meyers et la chorégraphie est quant à elle signée par le metteur en scène et acrobate français Yoann Bourgeois.

Pour info, Coldplay sera en concert en France cette année avec quatre concerts programmés au Stade de France à Paris, les 16, 17, 19 et 20 juillet 2022.

Découvrez le clip ci-dessous :