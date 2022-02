Gymnasiade 2022. En mai, 3 500 jeunes sportifs du monde entier réunis en Normandie

Course d'orientation, lutte, tennis de table… Autant de disciplines qui renvoient, avec un brin de nostalgie, à l'adolescence. Elles font partie des vingt sports de la Gymnasiade, la plus grande compétition de sport scolaire au monde, dont la prochaine édition se déroulera du samedi 14 au dimanche 22 mai, en Normandie.

D'Ecouves au Mont-Saint-Michel, du Havre à Rouen…

Près de 3 500 jeunes, âgés de 15 à 18 ans, venus de 70 pays, sont attendus dans neuf villes : Deauville (course d'orientation, badminton, beach volley), Caen (athlétisme, tir à l'arc, natation, course d'orientation), Le Havre (break dance, basket 3×3), Montivilliers (tennis de table), Rouen (gymnastique, escrime, rugby à sept), Pont-Audemer (boxe), Val-de-Reuil (judo, lutte, taekwondo), le Mont-Saint-Michel (course d'orientation) et la forêt d'Écouves (course d'orientation). Ils seront accompagnés de jeunes arbitres et de jeunes reporters.

"C'est un challenge : il faut organiser le sport, mais aussi le transport, la logistique, la restauration, l'hospitalité…", remarque Laurent Petrynka, le président de la Fédération internationale de sport scolaire. À J-100, il était à Deauville, jeudi 3 février, pour clôturer une semaine de visites techniques sur les différents sites. "Dans chaque sport, un expert international vient vérifier la luminosité, le matériel sportif, des sols, des pelouses, etc." Pas question de lésiner sur la qualité. Parmi les jeunes compétiteurs, certains iront très loin dans leur discipline, comme le décathlonien Kévin Mayer ou le perchiste Renaud Lavillenie avant eux.

Laurent Petrynka, président de l'ISF Impossible de lire le son.

Un "Costaud" à la tête de l'UNSS

C'est aussi le cas du handballeur Olivier Girault, champion olympique avec l'équipe de France, en 2008, à Pékin. Il dirige aujourd'hui l'Union nationale des sports scolaires (UNSS). "Je suis un enfant de l'UNSS, tout simplement parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer une autre licence. Je ne pense pas qu'elle m'ait permis de devenir sportif de haut niveau, mais elle m'a montré certaines valeurs qui m'ont aidé dans mon parcours sportif, mais aussi républicain."

Olivier Girault, directeur national de l'UNSS Impossible de lire le son.

L'un des temps forts sera la cérémonie d'ouverture, avec une grande parade dans les rues de Deauville. D'autant que certains pays devraient venir avec de très grosses délégations, comme le Brésil, le Kazakhstan, l'Ukraine ou le Maroc. Un beau coup de projecteur sur la région, deux ans avant les Jeux olympiques de Paris.

Olivier Girault a débuté le sport en UNSS… Il est devenu champion olympique !