Chinois : la langue qui monte à Rouen

A Rouen, il est enseigné au collège Barbey d’Aurevilly et au lycée Jeanne d’Arc. L’intérêt pour cette langue grandit, les effectifs aussi. A la rentrée, 485 élèves se sont mis au chinois dans le public et 367 dans le privé.

Découvrir une culture

Comment apprendre une langue si différente des indo-européennes ? “Je commence par montrer les pictogrammes. Les élèves parviennent à trouver le sens des caractères de base qui ressemblent beaucoup au dessin”, explique Yi-Ping Wang, professeur de chinois à Jeanne d’Arc et Barbey d’Aurevilly. A l’identification des caractères, s’ajoutent la reconnaissance et la compréhension des cinq tons (ou intonations) de la langue chinoise. “Au bout de quelques séances, lycéens et collégiens parviennent à se présenter de manière simple”.

Leur motivation est grande. “C’est très joli à écrire, à entendre” affirme l’un, “la civilisation, c’est l’une des premières choses qui m’a attirée” ajoute un autre. Pour certains, “c’est une autre manière de penser.” Et nombreux y voient un atout supplémentaire dans leur future carrière professionnelle.