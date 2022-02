Alençon. En formation à l'IFSI, cinq élèves infirmières vont partir en stage au Cambodge

Elles veulent découvrir d'autres pratiques soignantes, mais aussi d'autres cultures : cinq étudiantes de l'école d'infirmière d'Alençon s'apprêtent à partir en stage au Cambodge.

Margot Manson (d'Alençon, Orne), Mélina Jehan (de Mortain, Manche), Ilona Lavolo (d'Alençon), Romane Cosnard (de Rennes, Ille-et-Vilaine) et Ema Pierredon (de Mamers, Sarthe) sont cinq étudiantes, actuellement en deuxième année de formation d'infirmière, à l'école de la Croix Rouge à Alençon (IFSI). Comme chaque étudiant infirmier, au début de leur troisième année, elles devront faire un stage pour valider leurs compétences. Les cinq copines ont opté pour une destination très lointaine…

Un stage exotique

Alors qu'à tous les niveaux d'étude, tous les scolaires sont actuellement en vacances, elles se mobilisent pour leur projet. Elles viennent de créer l'association "Infirm'Khmers" car elles se préparent à partir en stage humanitaire à l'hôpital de Takéo, ainsi que dans un orphelinat local pour des soins éducatifs bucco-dentaires auprès des jeunes enfants Khmers.

Takéo, à 10 000 km d'ici !

Sortez votre mappemonde : Takéo est une ville de quelque quarante mille habitants au sud de Phnom-Penh, la capitale du Cambodge, à plus de dix mille kilomètres à l'est de l'Orne ! Pour chacune, c'est la première expédition à l'étranger. Le départ pour ces cinq semaines, ce ne sera qu'à l'automne, "mais il y a mille choses à préparer", expliquent Ilona Lavolo et Margot Manson. À commencer par les passeports et les vaccins. Traduction, hébergement, "mais aussi pour rassurer les parents", sur place, les cinq baroudeuses seront épaulées par l'Association Mission Stage.

Ecoutez ici Ilona Lavolo et Margot Manson: Impossible de lire le son.

Entre seringues et temples Khmers

Outre leur mission sanitaire, durant les cinq semaines de leur stage, les cinq amies comptent bien visiter le Cambodge, ses temples, mais aussi les lieux d'histoire liés au terrible épisode du génocide de leurs congénères, par les Khmers rouges.

Même si elles essaient de s'y préparer au mieux, elles savent que leurs conditions de vie et d'exercice professionnel là-bas n'auront rien à voir avec la France. "Ça va nous faire grandir", expliquent-elles. Choc culturel assuré !

Pour récolter des fonds, les cinq étudiantes ont participé à un marché de Noël, organisé une tombola, vendent du saucisson (!) et elles viennent d'ouvrir une cagnotte en ligne pour boucler les 12 500 € de leur future expédition.