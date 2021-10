CHU de Rouen : la fin de l'aide financière de l'Etat ?

Ce projet "hôpital 2012" assurait au CHU de Rouen, un investissement de 147 millions d'euros. Au cours du conseil municipal, qui se tiendra ce soir, vendredi 2 décembre, la municipalité défendra un texte demandant au gouvernement de revoir sa position.

Retrouvez la réaction de la Ville de Rouen, diffusée dans communiqué :

"Pour pouvoir rendre ce projet éligible selon les critères fixés par le gouvernement, le CHU s’est plié aux efforts qui lui étaient demandés. Par une forte mobilisation de la communauté hospitalière, malgré l’insuffisance des moyens attribués aux missions de service public qui lui sont propres, le CHU a ainsi retrouvé la voie de l’équilibre financier dès 2010. Cet équilibre a été atteint au prix d’un plan de retour à l’équilibre qui a supprimé 120 postes entre 2009 et 2010, ce qui est totalement inacceptable au regard de

l’investissement des personnels et de la croissance de l’activité de l’établissement. (...)



Tous les critères étaient donc remplis pour que le CHU de Rouen puisse enfin engager le plan hôpital 2012 et le ministère laissait présager une réponse positive. Cependant, le gouvernement a profité d’une deuxième lecture du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2012 à l’Assemblée pour reporter sine die 100 millions d’euros correspondant à la deuxième tranche du plan Hôpital 2012. Exit l’accompagnement du projet du CHU de Rouen.



Le Conseil municipal de Rouen demande donc au Gouvernement de reconsidérer l’urgence de l’investissement Hôpital 2012 pour l’avenir du CHU de Rouen. Ce dernier s’inscrit dans un territoire où les indicateurs de précarité sont, malheureusement, très souvent supérieurs à la moyenne nationale quand celle de la démographie des soignants y est très inférieure."